Milli Atlet Aleyna Karabulut'un Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat Madalyası

Üç adım ve uzun atlama branşlarında çok sayıda Türkiye şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli atlet Aleyna Karabulut, madalya koleksiyonuna Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Beden eğitimi öğretmeni tarafından 6. sınıftayken spora olan yatkınlığı keşfedilen Karabulut, öğretmeninin teşviki ile katıldığı il seçmelerinde atletizmle tanıştı.

Uzun atlama ve 3 adımda yarışmalara katılmaya başlayan Karabulut, kısa sürede her iki kategoride de çok sayıda madalyayı koleksiyonuna kattı. Karabulut, iki branşta 12 kez Türkiye şampiyonu olurken bir kez de Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzandı.

Son olarak 18-19 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda iki branşta da birinci olan Karabulut, bu sonuçla şubat ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda 3 adım ve uzun atlamada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Spor artık hayatım oldu"

Milli sporcu Karabulut, AA muhabirine, 7 yıldır atletizmle uğraştığını, ilk 3 yıl sonunda 3 adım ve uzun atlama branşlarını seçtiğini söyledi.

İlk aldığı madalyanın kendisini daha da motive ettiğini ve ilerleyen yıllarda şampiyonluklar elde ettiğini belirten Karabulut, "Spor artık hayatım oldu. Her şeyimi ona göre düzenledim ve başarılar elde ettim. Salonda 4 kez 3 adım, 2 kez de uzun atlamada, açıkta ise 4 kez 3 adımda, 2 kez de uzun atlamada Türkiye şampiyonluklarım var." dedi.

"Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip madalya kazanmak istiyorum"

Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etmenin tarif edilmez bir gurur olduğunu, Türkiye'deki başarılarını uluslararası yarışlarda da elde etmeyi hedeflediğini ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"2023 Eylül ayında Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 3 adım atlamada ikinci oldum. Geçen hafta yapılan 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda uzun ve 3 adım atlamada Türkiye birincisi oldum. Şimdi de gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na gideceğim ve iki branşta ülkemi temsil edeceğim. 7-10 Ağustos'ta ise Finlandiya'da yapılacak olan 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası içim barajı geçtim, orada da ülkemi temsil edip madalya almayı hedefliyorum. Geleceğe dair ilk aşamada yazın katılacağım turnuvada Avrupa'da madalya almak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ise ülkemi temsil edip madalya kazanmak istiyorum."