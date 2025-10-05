Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Başarıya İmza Attı

Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi finalleri sona erdi. Türk Milli Takımı, organizasyon boyunca gösterdiği üstün performansla Avrupa sahnesine damgasını vurdu. Milli sporcular, finalleri 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi, Türk spor tarihine geçen anlara sahne oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalnızca bir sporun değil, bir milletin azminin, disiplininin ve inancının zaferini kutluyoruz. Sporcularımızın kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Türk atıcılığının geldiği seviyenin en büyük göstergesidir. Bu başarı, ülkemizin gençlerine ilham olacak, geleceğin şampiyonlarına ışık tutacaktır."

Başkan Kocakaya ayrıca, basın mensuplarına yaptığı çağrıda atıcılığın ülke spor kültüründe hak ettiği değeri bulması için desteğin önemini vurgulayarak, "Türk atıcılığı artık Avrupa'nın en güçlü ekollerinden biri haline geldi. Bu başarıların duyurulması, geleceğin sporcularına ilham verecektir" dedi.

Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde tarihin en başarılı performanslarından birine imza atarak, Avrupa'nın zirvesine adını yazdırdı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya

Havalı Tabanca Erkekler Takım: Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan

Havalı Tabanca Kadınlar Takım: Şevval İlayda Tarhan ve Esra Bozabalı

Havalı Tüfek Kadınlar Takım: Damla Köse ve Elif Berfin Altun

Gümüş madalya

Havalı Tabanca Solo Kategori: Mustafa İnan

Bronz madalya

Havalı Tabanca Solo Kategori: Şevval İlayda Tarhan - İSTANBUL