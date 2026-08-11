Milli atıcılardan 17 madalyayla tarihi başarı

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 21 sporcuyla mücadele eden milli takım, tarihinde bir Avrupa şampiyonasında elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Milli sporcu Egemen Ağca, 23 yaş altı trap erkekler ve 23 yaş altı trap solo erkekler kategorilerinde altın madalya kazanırken, trap erkekler finalinde 30 atışın 29'unda isabet sağlayarak Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Milli takımın 5 altın madalyasını Egemen Ağca'nın yanı sıra 10 metre havalı tabanca karışık takımda Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, 10 metre havalı tabanca kadınlarda İlayda Nur Çürük ve 10 metre havalı tabanca solo kadınlarda Tuğba Bugur elde etti.

Şampiyonada 25 metre spor tabanca kadınlar kategorisinde Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca erkeklerde Fahrettincan Er, 10 metre havalı tabanca erkekler takımda Fahrettin Can Er, Alp Eren Erdur ve Bahadır Beydüz, trap kadınlarda Nisa Nur Aydemir, trap kadınlar takımda Nisa Nur Aydemir, Esma Samira Kaya ve Ela Afacan, trap solo kadınlarda ise Esma Samira Kaya gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin 6 bronz madalyası ise 10 metre havalı tüfek erkekler takımda Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan ve Abdullah Eren Yıldız, 10 metre havalı tüfek karışık takımda Hatice Yel ve Yusuf Efe Kaplan, 10 metre havalı tüfek kadınlar takımda Hatice Yel, Elif Berfin Altun ve Elife Eda Çınar, 10 metre havalı tabanca kadınlar takımda Şimal Yılmaz, İlayda Nur Çürük ve Tuğba Bugur, skeet erkeklerde Muhammet Seyhun Kaya ile skeet erkekler takımda Muhammet Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı ve İbrahim Akgürcü'den geldi.

Milli atıcıların madalyaları, organizasyonu Türkiye Atıcılık Milli Takımı ile birlikte takip eden Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya tarafından sporculara takdim edildi.

Kaynak: AA