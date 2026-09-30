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Milli atıcı Denktaş, 584 puanla Türkiye rekorunu aşıp olimpik kadroya hak kazandı

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Milli atıcı Denktaş, 584 puanla Türkiye rekorunu aşıp olimpik kadroya hak kazandı
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Manisalı milli atıcı İrem Denktaş, Mersin Erdemli'deki Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde 584 puan aldı. Türkiye rekorunun üzerinde derece yapan Denktaş, milli takım barajını geçerek olimpik kadroya girmeye hak kazandı.

Manisalı milli sporcu İrem Denktaş, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda elde ettiği dereceyle dikkat çekti. 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde 584 puan alan Denktaş, Türkiye rekorunun üzerinde bir dereceye imza atarak Olimpik kadroya girmeye hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Erdemli'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası, başarılı performanslara sahne oldu. Organizasyonda Manisa'yı temsil eden Manisa İl Gençlik Spor Kulübü ve TOHM sporcusu milli atıcı İrem Denktaş, 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde mücadele etti.

Müsabakada 584 puan elde eden Denktaş, Milli Takım yurt dışı baraj puanını geçerken, yeni Türkiye rekorunun üzerinde bir dereceye imza attı. Başarılı sporcu, elde ettiği bu dereceyle Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek Olimpik kadroya girmeye hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde ettiği başarıdan dolayı milli sporcu İrem Denktaş ve antrenörlerini tebrik etti.

Öztürk, Denktaş'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Manisa'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını belirterek, Manisalı sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere ve ailelere teşekkür eden Öztürk, İrem Denktaş'a başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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