Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu
Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet kadınlar finalinde 4. olarak büyük bir başarı elde etti.
Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milli atıcı, başkent Doha'daki organizasyonda skeet kadınlar finalinde yarıştı.
Milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, final müsabakasını 4. sırada tamamladı.
