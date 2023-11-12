Cezalı duruma düştü! Fenerbahçe'nin yıldızı milli ara dönüşü yok

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Osayi Samuel cezalı duruma düştü. Samuel, cezası nedeniyle milli ara dönüşü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sarı kart gören Osayi Samuel gelecek maç cezalı duruma düştü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart sınırında bulunan ve maçın 58. dakikasında sarı kart gören Osayi Samuel Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Performansıyla takımın en iyilerinden olan yetenekli sağ bek, milli ara dönüşünde oynanacak olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.