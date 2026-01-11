Haberler

MHP Milletvekili Erbaş'tan Karşıyaka maçı için taraftarlara 2 otobüs desteği

Güncelleme:
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyaspor taraftarlarına destek olmaya devam ediyor. Karşıyaka deplasmanı için taraftar grubuna 2 otobüs tahsis etti. Taraftarlar, bu katkıdan dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya spor taraftarlarına verdiği desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde deplasman maçları için farklı taraftar gruplarına otobüs temin eden Milletvekili Erbaş, bu kez Karşıyaka deplasmanı için harekete geçti.

Erbaş, Karşıyaka ile oynanacak karşılaşma öncesinde farklı bir taraftar grubuna 2 otobüs desteği sağladı. Taraftarlar, verilen destekten dolayı Milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkür etti.

Kütahya spor'a ve taraftarlara yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Erbaş'ın bu girişimi, spor camiasında da memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
