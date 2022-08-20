Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi kapılarını açtı

Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'ni ilçeye kazandırarak mevcut spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi.

Yıldırım Belediyesi, mevcut spor tesislerine bir yenisini daha ekleyerek Millet Mahallesi'nde bir kadın spor merkezinin daha açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Edip Şahin, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı SetenayOlguner, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcı Fuat Alpaslan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Millet Kadın Spor Merkezi'nde pilates, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti alabiliyor. Tesiste şahsi eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları duş kabinleri bulunuyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayat içindeki rolünü güçlendirmek için birbirinden kıymetli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne yaptığımız yatırımların artık meyvelerini almaya başladık. Bu anlamda 2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı olarak ilan ederek hem kentin fiziksel dönüşümü noktasında çalışmalar üretiyoruz hem de insanımızın yaşam konforunu artırarak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerden en önemlileri de şüphesiz hizmette önceliğimiz olan kadınlarımız ve çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar. Yıldırım'da kadının adı var diyerek kadınlarımıza özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün kadınlarımıza özel hizmet veren spor merkezlerimizin 5'incisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlçemizin farklı noktalarında açtığımız kadın spor merkezleri ile kadınlarımızın hem spor yapmasına hem de sosyalleşmesine ortam sağlamış oluyoruz. Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'nin ardından 'Sıracevizler ve Karapınar Spor Merkezi'ni de bu yıl içerisinde hizmete açacağız. Kadınlarımızı önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

İhtiyaca göre hizmet

Millet Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacı olan pazar alanını 2022 yılının başında açtıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimiz bizden modern kapalı bir pazar yeri talep ediyordu. Bizler de 2022 yılının ilk açılışını Millet Mahallesi'nde gerçekleştirip kapalı pazar yerini hizmete açmıştık. Burası sadece bir pazar yeri değil, mahallemize değer katacak önemli bir sosyal yaşam merkezi. Bugün pazar yeri alanımızın içinde yer alan Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezimizi hizmete açıyoruz. 650 metrekarelik bir alana kurulu kadın spor merkezimizin içinde; fitness merkezi, dinlenme alanı, soyunma odaları, duş ve lavabolar ile mescit ve idari bölümler yer alıyor. 450 kadınımıza hizmet verebilecek kapasitedeki merkezde; 2 antrenör, 1 diyetisyen ve 3 personel görev yapacak. Merkezde her kadınımızın vücut analizleri yapılacak ve kendilerine özel çalışma programları belirlenecek. İnşallah bu merkez Millet Mahallesi'ne değer katacak ve kadınlarımızın yaşamını güzelleştirecek. Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi, bizim kadınlar için özel olarak açtığımız 5'inci spor merkezi. Kadın spor merkezlerimizden 3 yılda yaklaşık 30 bin kadınımız istifade etti. İnşallah bu yeni merkezle birlikte daha fazla kadınıza hizmet vereceğiz. Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'nin Millet Mahallemize, kadınlarımıza ve tüm Yıldırım'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün Millet Kadın Spor Merkezi'ni ziyaret etmesi ve kurdela kesmesiyle sona erdi. - BURSA