Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik bir grup üyeleri, yüksek zirve tırmanışı çerçevesinde Bolkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleştirilen tırmanış sonrası açıklama yapan dağcılar, "Milasımızın adını yurdumuzun yüksek zirvelerine yazmaya devam ediyoruz" dedi.

Milas Dağcılık üyeleri, hafta sonu Niğde-Mersin- Adana üçgeninde bulunan Bolkar Dağlarına tırmandı. Kulübün lisanslı 5 dağcısı Baki Çetinkaya, Hasan Çakıroğlu, Ahmet Çakır, Oğuz Şen ve Yıldıray Çoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen kamp ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Kulüp Başkanı Baki Çetinkaya, "Cuma akşamı Milas'tan başlayan etkinliğimizde 10 saatlik bir yolculuktan sonra Niğde Ulukışla'ya ulaştık. Kamp için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra saat 14'de 2 bin 400 metre rakımlı Meydan Yaylası'na oradan da çadır kuracağımız Karagöl'e ulaştık" dedi.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Çetinkaya, "Karagöl'de çadırların kurulması çevre keşfi ve yemek ardından gece tırmanışı için dinlenmeye çekildik. Gece saat 02.15 te dolunay ışığı eşliğinde başlayan tırmanışımızı sabah 9.00'da zirvede tamamladık. Zirve defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından kampımıza doğru inişe geçtik. Öğlen saatlerinde vardığımız kampta dinlendikten sonra saat 16.00 gibi Milas'a dönmek üzere yola koyulduk ve kazasız belasız pazartesi günü sabah 07.15'te Milas'a ulaşarak etkinliğimizi tamamladık" diye konuştu.

Eski adıyla Bulgar Dağları olarak da bilinen Bolkar Dağları'nın; Konya, Niğde ve Mersin illerine yayılmış, en yüksek noktası 3 bin 524 metre rakımlı, tektonik bir dağ sırası olduğunu belirten Çetinkaya, "Büyük bir sıradağ kütlesi üzerinde kalmasından dolayı çevresinde çok sayıda 2 bin 500 metreden yüksek tepeler vardır. Bolkar dağları büyüleyici bir manzaraya sahiptir. Yaptığımız etkinliklerle buna şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA