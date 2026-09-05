Skriniar derbide ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin Sloven stoperi Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinde 26. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezonki ilk golünü kaydetti. Savunmadaki kritik müdahaleleriyle de alkış topladı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, bu sezon ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken tek golünü Milan Skriniar'ın ayağından buldu. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde tüm maçlarda forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Skriniar, ilk kez gol sevinci yaşadı.
Derbinin 26. dakikasında sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki karambolde dokunuşu yapan Slovak defans, takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlılara karşı savunmada kritik müdahalelerde de bulunan Skriniar, mücadelesiyle tribünlerden sık sık alkış aldı.
Derbide sarı kart da gören Milan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.