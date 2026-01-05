Milan Skriniar: 'Finalde olmak istiyoruz'

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, "Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak" dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar, Karadeniz ekibiyle ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaşmıştık. Çok iyi, çok organize bir takım. Yarınki maçın da zor olacağını düşünüyoruz. Biz de formdayız. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak" diye konuştu. - ADANA