Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu

Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin başarısında kilit rol oynuyor

Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin başarısında kilit rol oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliği sonrası Milan Skriniar'ın performansıyla 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Slovak futbolcu, savunmada liderlik özellikleriyle dikkat çekerek, takımın aldığı başarılı sonuçlarda önemli bir pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, mücadele ettiği 3 kulvarda yeni sistemiyle sahaya çıkarken, ara transfer döneminde kadroya dahil ettiği Milan Skriniar, performansıyla takımın başarısında ön plana çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aralık ayından itibaren geçiş yaptığı sistem değişikliği sonrası, sarı-lacivertliler 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Özellikle savunmada yaşanan sakatlıklar sonrası ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar, kısa sürede takıma adapte oldu. Yeni sistemle 3'lü savunmanın değişmez ismi olan Skriniar, ilk maçına 2 Şubat'ta oynanan Çaykur Rizespor karşısında çıkarken, sarı-lacivertlilerin 3 kulvarda oynadığı son 9 maçta da görev aldı. Defansta 'lider oyuncu' kimliğini ön plana çıkaran Slovak futbolcu, performansıyla da Fenerbahçe'nin aldığı başarılı sonuçlarda pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, Skriniar'ın sahada olduğu son 4 lig maçının 3'ünde kalesinde gol görmedi. Milan Skriniar, ligde 5 maçta 11 kez hava topu kazanırken, 15 kez topu uzaklaştırdı. Pas isabetinde ortalama yüzde 89,2'lik oran yakalayan Skriniar, 38 kez girdiği ikili mücadelenin 24'ünde üstünlük sağladı.

Forma giydiği maçlarda 90 dakika sahada

Trendyol Süper Lig'de 5 maçta forma giyen Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan karşılaşmalar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede şans buldu. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmaların tamamında sahaya 11'de çıktı. Bu süreçteki 9 karşılaşmada Skriniar, Fenerbahçe'nin defansında değişmez isim olurken, 5 farklı oyuncu partneri oldu. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Skriniar'ın oynadığı maçların 5'inde ise kalesini gole kapattı.

Teknik heyet performansından mutlu

Sezona Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyerken, çalışkanlığıyla da teknik heyeti memnun etti. Yardımcı teknik direktör Salvatore Foti de, Skriniar'ın antrenmanlarda çok fazla çalıştığına dikkat çekerek, "Kendisi takıma çok faydalı. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bu forma altında başarılı performans sergilediği için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Semih Şentürk'ten eşine milyon dolarlık jest
img

Dünyayı tedirgin eden rapor! Listenin başında 3 ülke var
img

Okan Buruk ile yönetim arasındaki problemi bir de Sergen'den dinleyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.