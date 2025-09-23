Milan Skriniar: 'Camiaya Pozitiflik Katmak İstiyoruz'

Fenerbahçe takım kaptanlarından Milan Skriniar, son maçlarda alınan kötü sonuçlara değinerek, "Bu oyuncular olarak bizim sorumluluğumuzda. Çünkü teknik direktörümüz ve ekibi bize maksimum bilgiyi veriyor. Yarın da camiamıza yeniden pozitiflik katabilmek için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın İstanbul hazırlıklarını tamamlayarak, gün içerinde Zagreb'e gitti. Futbolculardan Milan Skriniar, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile birlikte karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatı hakkında sözlerine başlayan Skriniar, "Son iki maçta almış olduğumuz sonuçlar istediğimiz gibi değildi ama bununla başa çıkmamız gerekiyor. Bu oyuncular olarak bizim sorumluluğumuzda. Çünkü teknik direktörümüz ve ekibi bize maksimum bilgiyi veriyor. Yarın da camiamıza yeniden pozitiflik katabilmek için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"Dinamo, Hırvatistan'ın en büyük kulübü"

Dinamo Zagreb hakkında ise Milan Skriniar, "Bennacer'i Seria A'dan, Miha'yı da Fenerbahçe'den tanıyorum. Diğer oyuncularla da daha önce karşılaştım mı tam olarak emin değilim ama Dinamo'yu takım olarak hem Brozovic hem de Livakovic'ten biliyorum. Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma kendi taraftarlarımızdan alışkınız. Yarın güzel bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"Önemli olan takımımızın birlik olması"

Stoper hattında hangi futbolcuyla oynayınca rahat ediyorsun sorusuna 30 yaşındaki futbolcu, "Benim kiminle oynadığım hiç önemli değil, bu tamamen hocamızın kararı. Benim yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım başka iki arkadaşım oynamış benim için bu önemli değil. Benim için önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediklerini sahada sergileyebilmesi. Takım motive ve kararlı olduğu zaman biliyorum çok daha ileriye gidebiliriz. Buna inanıyor ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL