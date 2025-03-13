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Milan, 1 ay önce transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızın biletini kesti

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Milan, ara transfer döneminde İngiliz ekibi Chelsea'den kiraladığı Joao Felix ile yola devam etmeme kararı aldı. 3 Şubat'ta İtalyan devine imza atan Portekizli yıldızın yanı sıra onu takıma kazandıran teknik direktör Sergio Conceiçao ile de kesin olarak yollar ayıralacak.

Avrupa futbolunda son dönemde en çok transfer yapan isimlerden biri olan Joao Felix, ara transfer döneminde imza attığı Milan'da da aradığını bulamadı.

TAKIMDA KALMA ŞANSI YOK

Milan, ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Portekizli futbolcuyu geri gönderecek. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, sezon sonunda teknik direktör Sergio Conceiçao ile kesin olarak yollarını ayıracak. İtalyan ekibinin, Conceiçao'nun da isteğiyle ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Felix ile de yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Conceiçao ve Felix'in Milan'da kalma şansının sıfır olduğu iddia edildi.

Milan, 1 ay önce transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızı gönderiyor

FELIX'İN MİLAN PERFORMANSI

3 Şubat'ta Chelsea'den Milan'a kiralanan 25 yaşındaki Felix, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Felix'in bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Milan, 1 ay önce transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızın biletini kesti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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