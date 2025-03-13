Milan, 1 ay önce transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızın biletini kesti

Avrupa futbolunda son dönemde en çok transfer yapan isimlerden biri olan Joao Felix, ara transfer döneminde imza attığı Milan'da da aradığını bulamadı.

TAKIMDA KALMA ŞANSI YOK

Milan, ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Portekizli futbolcuyu geri gönderecek. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, sezon sonunda teknik direktör Sergio Conceiçao ile kesin olarak yollarını ayıracak. İtalyan ekibinin, Conceiçao'nun da isteğiyle ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Felix ile de yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Conceiçao ve Felix'in Milan'da kalma şansının sıfır olduğu iddia edildi.

FELIX'İN MİLAN PERFORMANSI

3 Şubat'ta Chelsea'den Milan'a kiralanan 25 yaşındaki Felix, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Felix'in bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.