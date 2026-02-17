Haberler

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boks dünyasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ve kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., Nisan ayında Kongo'da düzenlenecek özel bir organizasyonda karşı karşıya gelecek.

  • Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr. Nisan ayında Kongo'da karşı karşıya gelecek.
  • Mücadele gösteri maçı formatında olacak.
  • Organizasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

Boks dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ın Nisan ayında Kongo'da karşı karşıya geleceği açıklandı.

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., özel bir organizasyon kapsamında Kongo'da ringe çıkacak. Mücadelenin gösteri maçı formatında olması beklenirken, organizasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Boks tarihinin en dikkat çeken isimlerinden ikisinin karşı karşıya gelecek olması, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tyson'ın gücü ile Mayweather'ın savunma ve hız üstünlüğünün nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı şimdiden merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe'ye müjde: Yıldız isim geri döndü
Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

Film gibi olay! Polis koçbaşıyla kapıya dayanınca kaçacak yer aradı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Fenerbahçe'ye müjde: Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe'ye müjde: Yıldız isim geri döndü
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi