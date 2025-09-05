Mike Tyson ve Floyd Mayweather boks maçı yapacak

Boks dünyası, 2026 yılının başlarında gerçekleşmesi planlanan ve tüm zamanların en büyük iki ismi olan Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma ile adeta sarsıldı.

2026'DA YAPILACAK

Geçtiğimiz yıl Jake Paul'a karşı sekiz rauntluk bir maçta yenilen ve gelecek yıl 60 yaşına girecek olan Tyson, yenilgisinin ardından ringe geri dönecek.

MAÇ NEREDE?

Şu an için maçın yapılacağı şehir veya arena duyurulmadı. Promotör CSI Sports, karşılaşmanın küresel ilgi görecek büyük bir mekânda düzenlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. ABD'nin önde gelen arenaları bu organizasyon için öne çıkıyor. Maçın başlama saatiyle ilgili net bilgi bulunmuyor. Ancak daha önceki benzer gösteri maçları dikkate alındığında, Tyson - Mayweather karşılaşmasının ABD prime time saatlerinde, yani Türkiye saatiyle sabaha karşı başlaması bekleniyor.

KARİYERLERİ

Mike Tyson, 20 yaşında ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçmiş ve 1980'lerin sonunda boks dünyasının en büyük yıldızlarından biri olmuştur. 59 yaşındaki Tyson, son olarak 2024'te Jake Paul karşısında ringe çıkmıştı. Floyd Mayweather ise 50-0'lık yenilmez kariyeriyle tanınıyor. 48 yaşındaki Mayweather, Manny Pacquiao ve Conor McGregor maçlarıyla tarihin en çok izlenen ve en kârlı karşılaşmalarına imza atmıştır.