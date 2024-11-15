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Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 17 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı. İkilinin tartıda birbirlerine yaklaştığı an Tyson, Paul'a sert bir tokat attı.

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı

İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul- Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

TYSON'DAN PAUL'A TOKAT

Tartıya çıkmak için sahneye gelen iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Jake Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

İki insanın birbirini dövmesine spor diyenlerin aklından şüphe ederim...

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Kurgunuzu yesinler.

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Haber YorumlarıÖMER CAN:

Bu maç baştan sona show, kurgu.

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıHakan Kara:

biri şovmen gerçek manada boksör değil sikleti nedir kimlerle maç yapmış diğeride efsaner ama yaş 60 ? kondisyon yeter mi alaksız bir maç normalde boksör bile olmasa biri 27 yaşındaki insna hele bu işlelre uğraşan 60 yaşında bir insana ne alaka dersin şöv mu uyduurk mu bakalım görecez ama adamalr işi biliyor dünyaya bu maçı satıyor yakın mesafeden izleyene 2 milyon dolar ödetiyor bizim tarihi yağlı güreşimizi bu yönde dünyaya açmadık satamadık hemde daha dürüst ve hakkaniyetli spor güreş

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Hâlâ dünyada bu maçın gerçek bir maç olacağını düşünenler var. Adamlar parayı bile eşit bolusecekmis kazansa da kaybetse de :)

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Kurgu lan bu

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Dünya sadece bunların şhow amaçlı maçını izleyecek ve bu 2 si çılgın para istifleyecek

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

O zaman yenilecek

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