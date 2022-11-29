Mike Tyson açık açık uyardı! Messi'ye olay hareketi sonrası tehditler yağıyor

2022 Dünya Kupası'nda Meksika'yı yendikleri maçın ardından soyunma odasında rakip takım formasını tekmeleyen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'ye tehdit yağıyor. Meksikalı dünya şampiyonu boksör, Messi için "Karşıma çıkmasın." derken, Mike Tyson'dan yanıt gecikmedi. ABD'li efsane boksör Tyson, "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." dedi.

Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin soyunma odasında Meksika formasını tekmelediği anlar olay olmuştu. Yıldız futbolcunun bu hareketi sonrası dünyaca ünlü iki boksör karşı karşıya geldi.

"TANRI'YA DUA ETSİN ONUNLA KARŞILAŞMAYAYIM"

Messi'nin forma tekmelemesinin ardından Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım." ifadelerini kullanarak Messi'yi tehdit etmişti.

"YILLAR SONRA RİNGE ÇIKMAK ZORUNDA KALIRIM"

Bu tehdit sonrası ABD'li efsane boksör Mike Tyson, Messi'ye sahip çıktı. Tyson yaptığı açıklamada,"Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım" ifadelerini kullandı.