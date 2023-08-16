Miha Zajc: Fenerbahçe'ye geri dönmek benim için büyük bir mutluluk

Miha Zajc: İsmail Kartal'ın geri dönmüş olması, kalma kararı vermemi kolaylaştırdı

Mustafa AKIN / MARİBOR(Slvoenya) ' Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, 'Fenerbahçe'ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kararımda teknik direktörümüzün büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması, kalma kararı vermemi kolaylaştırdı' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın Slovenya'nın Maribor takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ljudski Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Zajc, 'Zor bir maç bizi bekliyor. Neler yapabildiklerini ilk maçta gördük. İyi hazırlandık. Olabildiğince iyi bir oyun oynayıp galip gelerek tur atlamaya çalışacağız' diye konuştu.

'SLOVENYALI TARAFTARLAR ÖNÜNDE OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ZEVK'

Ülkesi Slovenya'da bir maça çıkacağı için çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, 'Evime dönmüş olmak benim için güzel bir duygu. Slovenyalı taraftarlar önünde oynamak benim için büyük bir zevk. Maribor iyi bir takım. Geçmişte Avrupa'da büyük başarılar elde ettiler. İyi oynamak istiyoruz. İlk maç sonrasında analizlerimizi yaptık. Yarın neler olacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'İSMAİL KARTAL'IN DÖNMÜŞ OLMASI, KALMA KARARI VERMEMİ KOLAYLAŞTIRDI"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekiple tekrar anlaşmasında en önemli sebeplerden birinin İsmail Kartal olduğunu aktaran Zajc, 'Fenerbahçe'ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kararımda teknik direktörümüzün büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması, kalma kararı vermemi kolaylaştırdı. İyi bir ilişkimiz var. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz' şeklinde konuştu.

Zajc, yarın oynanacak olan karşılaşmada hem ailesinin hem de arkadaşlarının tribünde olacağını ve kendisini destekleyeceğini belirtti.

Zajc, dün oynanan Galatasaray-Olimpia Ljubljana maçıyla ilgili olarak ise, 'O maçı izledim. Olimpia'nın iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef bir üst tura yükselemediler. Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler' diyerek sözlerini noktaladı.