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Kayserispor'da Cardoso kadro dışı

Kayserispor'da Cardoso kadro dışı
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Kayserispor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tek antrenmanla başladı. Portekizli oyuncu Miguel Cardoso, takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı bırakıldı ve antrenmanlarda takımdan ayrı çalışıyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cardoso, birkaç takımla görüşmelerini sürdürüyor ve kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Kayserispor'dan ayrılması beklenen Miguel Cardoso takımdan ayrı olarak çalışıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. Haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenman ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve takımdan ayrılmak isteyen Cardoso teknik heyetin kararı sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Miguel Cardoso'nun kısa zamanda Kayserispor'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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