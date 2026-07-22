Midtjylland, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Midtjylland, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mike Tullberg yönetimindeki idmanda taktik çalışıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Midtjylland, müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Tüpraş Stadyumu'nda Teknik Direktör Mike Tullberg yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı