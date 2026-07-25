Haberler

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasını John Brooks yönetecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Brooks'un yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thomas Bramall olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Peter Bankes ve Matthew Donohue görev alacak.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk maçı Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İki savaş iç içe geçti! Ukrayna, İran’a ait gemiyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!
İngiltere’de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı

Sarhoş askerler zırhlı araçla kışlayı birbirine kattı! Bilanço ağır
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

Sahneye çıktı, Kılıçdaroğlu rozet takarken o önüne gelene fırça attı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı

Alevler arşa yükseldi, sahildekilerin tavrı "Yok artık" dedirtti
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak