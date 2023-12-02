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MHP, 'Türkiye'de ve Dünyada Spor Diplomasisi' Paneli Düzenledi

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MHP, sporun Türkiye ve dünya diplomasisindeki yerini masaya yatırmak üzere siyaset ve spor dünyasından isimleri bir araya getirdi. Panelde sporun uluslararası alandaki etkileşimi ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisi ele alındı.

MHP, sporun Türkiye ve dünya diplomasisindeki yerini masaya yatırmak üzere siyaset ve spor dünyasından isimleri 'Türkiye'de ve Dünyada Spor Diplomasisi' panelinde bir araya getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayesinde, parti genel merkezinde düzenlenen panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, MHP Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, teknik direktör Mustafa Denizli, akademisyenler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

'İDDİASI OLAN BİR TÜRK SPORU VAR'

AK Parti'li Kasapoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin spor adına çok güçlü noktada olduğunu belirterek, Bununla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Daha güçlü bir potansiyeli hep birlikte taşıyoruz. Dünyanın en genç nüfuslarından biriyiz. Avrupa'nın en genç nüfusu, Türkiye'nin nüfusu. Gençlerin bu anlamdaki yeteneğiyle Türkiye nüfusu, sadece rakamsal anlamda bir nüfus değil. Çok ama çok güçlü bir potansiyel; kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle iddiası olan bir Türk sporu var. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok daha farklı noktalara gideceğiz ifadelerini kullandı.

'YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK YARARLANILACAK'

Kasapoğlu, 11'inci Kalkınma Planı'nda spor turizminin yer aldığını anımsatarak, Türkiye'nin her bir yanında turizm noktasında büyük gelişmeler ve başarılar olduğunu söyleyerek, 12'nci Kalkınma Planı da 1 Kasım 2023'te yayımlandı. Orada da spor diplomasisi çok güçlü bir şekilde yer aldı. Uluslararası spor diplomasisinden, bir kamu aracı ve yumuşak güç unsuru olarak yararlanılacaktır. İyi uygulama örnekleri ve strateji yakından takip edilerek ülkemize özgü bir spor diplomasisi stratejisi hazırlanacaktır. Sporla ilgili kuruluşların karar organlarında ülkemizin temsil gücüne yönelik arttırma çabaları desteklenecektir. Olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası spor müsabakalarında başarılı olan sporcularımız marka elçisi olarak görevlendirilecektir. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dünyanın her yerinde gür bir sedayla dinletmek adına yürüyüşümüz devam edecektir dedi.

'SPOR, TOPLUMLARI BİRLEŞTİREN MÜHİM BİR UNSUR'

MHP'li İbrahim Özbay, MHP Spor Komisyonu olarak sporun uluslararası alandaki etkileşimini siyasi, sosyolojik ve hukuk alanındaki tüm detaylarını masaya yatırmak ve Türkiye adına farkındalık yaratmak amacıyla bu paneli gerçekleştirdiklerini söyledi. Özbay, Spor diplomasisi, bir devletin barışçıl bir şekilde iletişim kurabileceği, siyasi ve diplomatik hedeflerine ulaşabileceği tüm ulusal ve uluslararası sportif kaynaklar olarak tanımlanabilir. Spor diplomasisin önemini anlayabilmek için önce kamu diplomasisini çok iyi anlamamız gerekiyor. Spor, hem küresel hem de yerel kültürün bir parçasıdır. Spor, sosyolojik açıdan hem içinde bulunduğu toplumu, hem de uluslararası alanda toplumları birleştiren çok mühim bir unsurdur diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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