MHP'li Baki Ersoy: "Ayıptır, günahtır"

MHP'li Baki Ersoy: 'Ayıptır, günahtır'
Kayserispor'un Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, hakem ve VAR'ı eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ayıptır, günahtır" dedi.

Süper Ligin 24. haftasında Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Gençlerbirliği maçı hakemi Ümit Öztürk ve VAR'ı eleştiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı paylaşımda, "Ofsayt olmayan pozisyonda ofsaytı zorla bulup, golü iptal ettiren VAR'a rağmen deplasmanda iyi oynayarak 1 puanı alan Sevdamız Kayserispor'u ve deplasman tribününü hınca hınç dolduran başta Kapalıkale olmak üzere tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki son maç son düdüğe kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu da artık bu rezilliklere son vermeye davet ediyorum. Ayıptır, günahtır" dedi. - KAYSERİ

