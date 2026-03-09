MHP Milletvekili Baki Ersoy: 'Şerefleri varsa bugün bu işi bırakırlar'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Trabzonspor'a evinde 3-1 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şerefleri varsa bugün bu işi bırakırlar" dedi.

Trendyol Süper Ligin 25. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir şekilde eleştiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor maçında konu mağlup olmak değil ancak maçın hakemlerinin maçı katlettiğini, bunu bilinçli ve isteyerek yaptıklarına stadyumda canlı olarak tanıklık ettik. Benim söyleyeceğim şudur ki; Kayserispor'a kim ayak oyunları ile diz çöktürmek istiyorsa bu mübarek günde Yüce Allah belalarını versin. Bilsinler ki diz çökmeyeceğiz. Orta hakem tetikçi Cihan Aydın ve Eyüpspor maçında da ofsayt olan pozisyonda Eyüpspor lehine gol verdiren Özgür Yankaya, şerefleri varsa bugün bu işi bırakırlar. Yok bu şeref yoksunları bu işi bırakmıyorsa, TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu maçın hakem kararlarını incelettirip, bunlara düdüklerini astırır. Bugün şerefi ile oynayıp kaybeden Kayserisporumuzun tüm futbolcuları ile gurur duydum. Helal olsun size" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı