Beşiktaş'ı bırakıp Karagümrüklü olan Devlet Bahçeli'ye yeni takımının taraftarından tezahürat

"Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa edip Karagümrük taraftarı olduğunu açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni takımının taraftarından kabul gördü. Karagümrük taraftarları Sivasspor maçında Bahçeli lehine, "Oley oley Devlet Bahçeli! Karagümrük çocuğu Devlet Bahçeli" tezahüratı yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde "Hükümet istifa" tezahüratlarının yükselmesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli büyük tepki göstermişti.

"SEYİRCİSİZ OYNANSIN"

Devlet Bahçeli yaşanan olayların ardından, "Maçlar ya seyircisiz oynanmalı ya da gerekli tedbirler acilen alınmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

"KARAGÜMRÜK TARAFTARIYIM"

Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa edip artık Karagümrük taraftarı olduğunu söyleyen Bahçeli'ye yeni takımı sıcak karşılama yaptı.

"KARAGÜMRÜK ÇOCUĞU DEVLET BAHÇELİ"

Fatih Karagümrüklü taraftarlar, 4-3 kazandıkları Sivasspor maçında Devlet Bahçeli lehine, "Oley oley Devlet Bahçeli! Karagümrük çocuğu Devlet Bahçeli!" tezahüratlarında bulundu.