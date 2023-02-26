MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki 'Hükümet istifa' tezahüratlarından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Maçların seyircisiz oynanmasına yönelik çağrıda bulunan Bahçeli, bu paylaşımın ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN"

Devlet Bahçeli, maçların seyircisiz oynanmasına yönelik bir çağrıda bulundu. Bahçeli, yaşanan olayların ardından futbol camiasına "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" açıklamasıyla çağrı yaptı.

KULÜP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP lideri Bahçeli, bu çağrının ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı.