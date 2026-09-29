MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHK ve TFF çağrılarında haklı çıktığını savundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türk futbolunda yaşanan tartışmalar üzerinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik daha önce yaptıkları çağrıları hatırlattı. Ersoy, "Biz o gün de adalet istiyorduk, bugün de" ifadeleriyle dikkat çekti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türk futbolunda adalet ve güven tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ersoy, aylar önce MHK ve TFF'ye yönelik yaptıkları çağrıları hatırlatarak, yaşanan gelişmelerin kendilerini haklı çıkardığını savundu. Baki Ersoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda Türk futbolundaki bazı uygulamalara ilişkin soru işaretlerini dile getirdiklerini belirterek, "Aylar önce; 'Bizim bilmediğimiz bir şey mi VAR?' diye sorduk. MHK'ye ve TFF'ye defalarca seslendik; 'Emeklerimiz zayi ediliyor' dedik. Bugün gelinen nokta ortada. Türk futbolunda adalet ve güven adına gösterdiği hassasiyet için Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Biz o gün de adalet istiyorduk, bugün de.. Demek ki sormakta haksız değilmişiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı