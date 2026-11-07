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MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ustalı, Hamdibey Kaya Spor Kulübü antrenmanını ziyaret etti

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MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, Hamdibey Kaya Spor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Ustalı, amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin gençlerin gelişimine ve başarılı sporcular yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Ustalı, ilçenin köklü amatör spor kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ederek genç sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, genç sporcularla sohbet ederek, amatör spor kulüplerinin gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Ustalı, amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Ustalı, "İlçemizin güzide amatör spor kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ederek sporcu kardeşlerimiz ve kulüp yönetimiyle bir araya geldik. Gençlerimizin sporla iç içe olması, amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Hamdibey Kaya Spor Kulübü'ne yeni sezon öncesinde başarı dileklerini ileten Ustalı, "Tüm sporcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve kulüp yönetimimize sakatlıklardan uzak, mücadele ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, amatör sporun desteklenmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine yönelik mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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