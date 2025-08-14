MHK ve 1. Lig Kulüpler Birliği Sezon Öncesi Toplantısını Gerçekleştirdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile 1. Lig Kulüpler Birliği, sezon öncesi toplantısını Riva'da yaptı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, MHK tarafından organize edilen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, İstanbulspor ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, açılış konuşmasında yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Geçen sezon yeni hakemlerin göreve başladığının altını çizen Otyakmaz, "Onlar bu sezon çok daha tecrübeli bir şekilde Türk futboluna hizmet edecekler. Bu sezon 9 yeni hakem daha üst klasmana geçti. Yönetim olarak telefonlarımız 24 saat açık. Futbolun sorunlarını çözmek için varız. Hedefimiz güzel bir futbol ikliminin oluşmasını sağlamak." açıklamasını yaptı.

Sarıalioğlu: "İleriki yıllarda inşallah hakemlerin konuşulmadığı sezonlar olacak"

İstanbulspor ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemlerin az konuşulduğu bir sezon beklediklerini belirtti.

Her yıl yeni hakemlerin üste çıkacağını vurgulayan Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"İki-üç sene içerisinde çok çok ileri seviyelere geleceğiz. İleriki yıllarda inşallah hakemlerin konuşulmadığı sezonlar olacak. Her gün iyi şeylerin yapıldığını bizzat yakından takip ediyoruz. 10 senedir kulüp yöneticiliği yapıyorum. Bu kadar futbolun içinden gelen yönetim olmadı. Biraz da kendimize bakacağız. Oynadığımız futboldan, yaptığımız transferlere kadar kendimizi değerlendireceğiz. Hakemlerin de insan olduğunu unutmayacağız. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Kazasız, belasız bir lig diliyoruz."

Toplantıda konuşan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, kulüplerle yapılan görüşmelerin faydalı sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Sahada her şeyin hakem performansına bağlandığının altını çizen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Kulüpler, teknik direktörler, camialar kendi içlerinde değerlendirmeler yapıyordur ancak eninde sonunda bir sorumlu aranıyor ve o da hakem oluyor. Bu işin doğasında var. Korkacak, kaçacak, suçu başkasına atacak konumda değiliz. Eğitim için TFF yönetimi, getirdiğim iki teklifi de kabul etti. Önceliğimiz eğitim. Geçen sene eğitim için çok fazla kaynak ayırdık. Ocak ayında 2 arkadaşımız, şimdi de 9 yeni arkadaşımız geldi. 11 büyük bir rakam. Bu riski almak zorundaydık. Ancak rotasyonu ne kadar çok artırırsak, hem nitelik hem de nicelik açısından bunun işi çözeceğine inanmıştık. 6 hakemimizi zorlu maçları yönetecek hale getirdik. Elimiz şimdi daha rahat."

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.