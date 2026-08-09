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Türk hakemler Üsküp'teki kursa katıldı

Türk hakemler Üsküp'teki kursa katıldı
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Ziya Çetin ile Üst Klasman Hakemi Ali Yılmaz, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine 23-25 Temmuz 2026 tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen FFM Summer Refereeing Course programına Türkiye Futbol Federasyonu’nu temsilen katıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Ziya Çetin ile Üst Klasman Hakemi Ali Yılmaz, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine 23-25 Temmuz 2026 tarihlerinde Üsküp'te düzenlenen FFM Summer Refereeing Course programına Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'na ve Hakem Komitesi'ne teşekkür eder, iki federasyon arasındaki hakemlik alanındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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