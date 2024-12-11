MHK Sosyal Medya Hesaplarını Açtı
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu. Yeni iletişim modeliyle hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale gelmesi ve paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildi. TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılacak. Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.. Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir" denildi.
MHK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı planladığı konular şöyle:
Hakem Performans Değerlendirme Sistemi
VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri
Hakem Atama Kriterleri
Haftalık Atamalar
VAR Kayıtları
Haftalık Hakem Performansları
Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi
UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular
Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler - İSTANBUL