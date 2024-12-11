MHK Sosyal Medya Hesaplarını Açtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildi. TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılacak. Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.. Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir" denildi.

MHK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı planladığı konular şöyle:

Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

Hakem Atama Kriterleri

Haftalık Atamalar

VAR Kayıtları

Haftalık Hakem Performansları

Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler - İSTANBUL