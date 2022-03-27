MHK'nin tarihi hakem operasyonu ters tepti! Ferhat Gündoğdu'ya benzeri görülmemiş tepki var - Haberler

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MHK'nin tarihi hakem operasyonu ters tepti! Ferhat Gündoğdu'ya benzeri görülmemiş tepki var

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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MHK'nin tarihi hakem operasyonu ters tepti! Ferhat Gündoğdu'ya benzeri görülmemiş tepki var

Tahkim Kurulu'nun 13 hakemin liste dışı bırakılması kararını bozmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor kamuoyunun büyük çoğunluğu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Gündoğdu'yu istifaya çağırdı.

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi görevden alma kararı Tahkim Kurulu'ndan geri döndü. Yaşananların ardından spor kamuoyunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısı yapılıyor.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILDI

Sosyal medyada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yapılan yüzlerce paylaşımda büyük çoğunluğun istifa çağrısı yaptığı görüldü. Gündoğdu'ya özellikle, hakemlere düdük astırdıktan sonra söylediği, "Türk futbolunun 10 hafta değil, 1 gün bile beklemeye tahammülü yok." ifadeleri üzerinden sert göndermeler yapıldı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fırat Aydınus, Sosyal Medya, Cüneyt Çakır, TFF, Mhk, Spor, Haberler

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