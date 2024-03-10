Üye Girişi
Haberler

MHK Mart Ayı Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında 7-10 Mart tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında 7-10 Mart 2024 tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde VAR kadrosundaki hakemlerimize ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 7 Mart Perşembe günü öğleden sonra seansında 12 hakemle başlayan teorik ve simülasyon eğitimlerine; 8 Mart Cuma günü 8 hakemin daha dahil olmasıyla toplamda 20 hakem ile 3 ayrı simülasyon odasında devam edilmiştir. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun da açılış konuşmasını yaptığı eğitimlerde hakemlerimiz ve Hawk-Eye firmasının operatörleri Pawel Gil koordinasyonunda yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 8 Mart Cuma ve 9 Mart Cumartesi günlerinde ise Cem Satman koordinasyonuyla; Pawel Gil, TFF Riva tesislerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını izledikten sonra, VAR/AVAR'a atanan hakemler ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında VAR geri bildirimleri sağlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir? Saadet Partisi Esenler adayı İbrahim Bitiş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çekmeköy adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalca adayı Yaşar Buruneren kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükçekmece adayı Can Karabulut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beyoğlu adayı Turgut Sahtiyan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beylikdüzü adayı Reşat Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beykoz adayı Yasin Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşiktaş adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bayrampaşa adayı İsmail Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başakşehir adayı Bekir Demirkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bakırköy adayı Ramazan Boyalık kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Araban adayı Rifat Dağdelen kimdir? Saadet Partisi Bahçelievler adayı Yaşar Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title