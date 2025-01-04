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MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

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28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki kararlarıyla tartışma yaratan ve bu tarihten bu yana herhangi bir maçı yönetmeyen hakem Arda Kardeşler için MHK'den karar çıktı. MHK, Arda Kardeşler'i ilk kez bir maça atadı. Kardeşler, 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor-Boluspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisindeki kararları büyük tartışma konusu olan hakem Arda Kardeşler, o günden bu yana herhangi bir maçı yönetmemişti. MHK, Kardeşler'i o tarihten sonra ilk kez bir maça atadı.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, derbi sonrası Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan birşey olur diye UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz" demişti.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

1. LİG'DE MAÇ YÖNETECEK

Süper Lig'in 10. haftasından bu yana hiçbir maça atanmayan Arda Kardeşler, 18. haftayla birlikte geri dönüyor. MHK, Arda Kardeşler'in 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor- Boluspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacağını açıkladı.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa pür:

Yapi bunu yedirmez yoksa fethullahcilar nasil mac kazanacak cek elini Türk futbolundan yetrr cumhurbaskanim bunlari neden dur demiyorsun bunlara NEDEN

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