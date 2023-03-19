MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar Dursun Özbek'i şaşkına çevirdi: Hayretler içinde kaldım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa baskı yaptığı ve özetlere görüntü eklettiği iddiaları ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada kazanılmıyor" sözleriyle ilgili konuştu. Özbek, Lale Orta iddialarına ilişkin, "İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD "Düşler Vadisi" projesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un açıklamaları ilgili de konuştu.

"GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR"

Lale Orta için ortaya atılan iddialar ile ilgili Özbek, "İnanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var. Onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. TFF'nin, kurulların, insanların görevleri itibariyle yaptıkları şeyleri değerlendirirler, onların gereğini yapacağını düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULLARI VAR"

Özbek, Jorge Jesus'un "Maçlar sahada kazanılmıyor" açıklaması için ise "Bu sorunun muhatabı ben miyim? Böyle bir beyanda bulundu. TFF var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes, her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır bunu tartışmak yerine, kullandığı ifadelerdeki ağırlık Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil, Türk futbolunun kurulları var onlar baksınlar, incelesinler. Ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"RİVA VE FLORYA ARAZİLERİ İÇİN YETKİYİ GENEL KURULDAN ALDIM"

2014'te rahmetli Duygun ağabey ile göreve geldiğimiz zaman, Galatasaray'ın mali tablosu belli, bu tabloyla sürdürülebilir bir sportif faaliyet yaşamak mümkün değil. Bir yere gelip tıkanacağımızı kendisine anlattım. 'Esas faaliyetimizin dışında bazı projelerle bu sportif faaliyetlerimizi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekir' dedim. Kendisi de 'İyi olur' dedi. Onun üzerine Mecidiyeköy'deki 2100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Ondan sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için proje o şekilde kaldı. 2015'te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetimle paylaşmak suretiyle genel kurula geldim. Genel kurulda da bu görüşümü anlattım. O gün itibariyle Riva ve Florya arazileri için proje yapma yetkilerini genel kuruldan aldım. Riva projesi bugüne kadar geldi.

"170 MİLYON DOLAR ARTI 90 MİLYON LİRA FAYDA SAĞLADI"

Riva arazisi, bugüne geldiği zaman Galatasaray'a ne kadar fayda sağladığını paylaşmak istiyorum. Riva arazisi, başladığı günden bu yana Galatasaray'a 170 milyon dolar artı 90 Milyon TL fayda sağlamıştır. Kulüp hesaplarına girince bunu görürsünüz.

"BORÇLARIN MİKTARINA BAKILDIĞINDA EN İYİ GALATASARAY"

Bankalara gidin, hep şunu söylüyorlar; 3 büyükler içinde finansal yapısı, borçların miktarına bakıldığı zaman ve getirilere bakıldığı zaman en iyi durumda Galatasaray. Bunun bir tek sebebi var. Riva'dan kaynaklandırdığımız 170 milyon dolar. Galatasaray'ın finansal yapısında büyük bir düzelmeye sebep olmuştur. Tamamen düzelmiştir, hayır. Ama giderek hedefimize ulaşacağız.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN"

Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray hala. Taraftarların bugüne kadar gösterdikleri destekle buraya geldik. Konya'da o sonuca rağmen, taraftar oyuncularımızı çağırdı ve alkışladı. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum, edecektir de. İnşallah Mayıs'ta gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin.