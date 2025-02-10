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MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ülke gündemine bomba gibi düşen Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından bir açıklama yaptı. Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada "Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum" dedi.

Dün akşam oynanan ve yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bir soruya yanıt verdi.

Ferhat Gündoğdu, "Maçtan sonra Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine açıklama yaptı.

MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

"SALI SABAHI DİNLEYECEĞİM"

MHK Başkanı, whatsapp'tan yaptığı yazılı açıklamada "Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum" dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

"PENALTI DEĞİL"

Başkan Ferhat Gündoğdu'nun sağ kolu olarak bilinen bir MHK üyesi de, "Mertens'in pozisyonu penaltı değil. Açık aldatma var. Hakemlerle ilgili gereken puanlamalar yapılacak" dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıslim shady:

Mertens i ülkeden kovması gerekir gs yönetiminin! Bu kadar çok aynı hareketi yapan başka oyuncu yok.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

sahada Galatasarayı yenemeyenler masada yenmeye çalışıyor, onuda eline yüzüne bulaştırıyor. herkes dertli ama tff ve mhkyi galatasaraydan başka istifaya davet eden yok.

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

O evladı mertens

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Haber Yorumlarıriwannn:

puanlama değil ciddi derece de köklü bir düzenlenmeye ihtiyacımız var, futbol da itibar kalmadı, adaletsiz, düzensiz eyyamcı hakemleri yandaşları bir bir düdükleri astırın bıktık artık futboldan zevk alamıyoruz, tuttuğumuz takımların maçlarınız izlemek için para veriyoruz. bir de tiyatro izliyoruz...

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Haber Yorumlarıhappy:

Aldatmaya yönelik harekete mi ? Alenen şike yapmış kayıtlar görüntüler havada uçuşurken Avrupa'dan ceza verilmesine rağmen ceza almayanlar varken mi? Yuhhh olsun.

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Haber YorumlarıMurat Yilmaz:

Eskiden Arif vardi simdi Mertens var. Hile genetige islemis

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu bu olaylı bir maç salı günü değil hemen maçın ardından bakacaksın

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Büyük ihtihmal Bu Mac Tekrarlanir Fenev Emrindeki Adana Gaziantep Konya Sivas Alanya Kasimpasa Rizespor Bunlara Macuun Aromali Döööd Alis Nederse Onu Yapmak Zorundalar Metris Damgalidan Kalan Miras Canta Dolusu Moneyler Yollaniyo

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Haber YorumlarıOTO 42 SERVIS TAMIR KONYA:

vay

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Mertens in olayı o kadar basite indirilmemeli. Mertens insanların ekmekleri ile oynuyor. Yalan hareketleri ilk değil ayrıca bu Galatasaray 'ın tumbsporculari için geçerli. Kaç hakemin başımı yaktılar. Para kazanmalarını engelliyorlar , kendileri çuvalla para götürüyor. Hakemlere , spor camiasına büyük kötülük yapıyorlar. Buyukbceza almaları lazım da. Kasıtlı kart gormelerine ragmen ceza almadiklarina bakarsak. Yazık.

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