MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

Dün akşam oynanan ve yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bir soruya yanıt verdi.

Ferhat Gündoğdu, "Maçtan sonra Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine açıklama yaptı.

"SALI SABAHI DİNLEYECEĞİM"

MHK Başkanı, whatsapp'tan yaptığı yazılı açıklamada "Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum" dedi.

"PENALTI DEĞİL"

Başkan Ferhat Gündoğdu'nun sağ kolu olarak bilinen bir MHK üyesi de, "Mertens'in pozisyonu penaltı değil. Açık aldatma var. Hakemlerle ilgili gereken puanlamalar yapılacak" dedi.