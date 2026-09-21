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Metro Holding Kayserispor, Mardin 1969'u 1-0 yenip milli araya averajla lider girdi

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Metro Holding Kayserispor, Mardin 1969'u 1-0 yenip milli araya averajla lider girdi
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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla Bursaspor'la zirveyi paylaştı. Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, averajla lider olarak milli araya girdi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ilk milli araya averajla lider girdi. Kayserispor yönetiminden de yapılan açıklamada, aynı kararlılıkla yollarına devam edecekleri ifade edildi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve 1'inci Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan Kayserispor, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Teknik direktör Atila Gerin yönetimde ilk haftada Van Spor FK'yı 2-0, ardından da sırasıyla Sivasspor'u 2-0, Iğdır FK'yı da 1-0 mağlup ederek lige 3'te 3 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar ardından da 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği ve şampiyonluğun bir diğer adaylarından Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. 5'inci haftada Fatih Karagümrük deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gole engel olamayan İç Anadolu ekibi sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 haftada yaptığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkışa geçti. 6'ncı haftada Esenler Erokspor'u 3-0, ardından da İstanbulspor'u 4-0'lık net skorlarla geçerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Zirveyi 19 puanla Bursasspor ile paylaşan Kayserispor, bu haftada Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla liderlik koltuğunu korudu ve milli araya lider olarak girdi. İç Anadolu ekibi bu süreçte 15 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü.

'AYNI CİDDİYET, AYNI BİRLİK VE AYNI İNANÇLA HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sarı-kırmızılı yönetim de yaptığı açıklamayla hedefe giden yolda kararlılık vurgusu yaptı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz. Takımımız bugün sahada mücadele gücü, inancı ve kazanma arzusu yüksek bir oyun ortaya koydu. Zorlu deplasmanda alınan bu galibiyet yalnızca üç puan değil; aynı zamanda hedefimize ne kadar güçlü şekilde yürüdüğümüzün de göstergesidir. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Her şartta arkamızda duran büyük Kayserispor taraftarına da gönülden teşekkür ediyoruz. Mardin'den 3 puanla, milli araya liderlikle dönüyoruz. Ancak biliyoruz ki daha yolun başındayız. Aynı ciddiyet, aynı birlik ve aynı inançla hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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