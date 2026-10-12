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Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarını antrenmanda sürdürdü

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Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarını antrenmanda sürdürdü
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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 14 Ekim Çarşamba saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlığını Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 10'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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