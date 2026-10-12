Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarını antrenmanda sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 10'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı