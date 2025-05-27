Metpack Alanya Yıldızları, Süper Lig Finaline Yükseldi

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Gaziantep Polisgücü'ne sonuç belirleme atışlarında 3-1 üstünlük kuran Metpack Alanya Yıldızları, finale yükseldi.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçın 15 dakikalık ilk periyodu golsüz geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna da takımların etkili savunması yansısa da Metpack Alanya Yıldızları'nın kaptanı Vakıf Can Kılınç, 27. dakikada penaltı-korner atışı (Hokeye özel bir faul sonucu kale içi yayından yapılan çoklu bir atış tekniği) sonucunda kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin 33. dakikasında Yasin Ercan, kaleci Tolunay Kasım ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine Coen van Bunge, VAR'dan da pozisyonu izledi ve penaltı kararından vazgeçmedi.

Metpack Alanya Yıldızları, 34. dakikada Rus oyuncusu Linar Fattakova'nın kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve skorda 2-0 üstünlük sağladı.

Gaziantep Polisgücü, üçüncü çeyreğin son saniyelerinde Mazlum Keskin'in attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.

Son çeyrekte baskısını artıran Gaziantep Polisgücü, 50. dakikada Latif Adeel'in kaydettiği golle 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın normal süresi 2-2 sona erdi ve "sonuç belirleme atışları"na (Shoot out)" geçildi.

Oyuncunun kaleye 23 metre mesafeden topu sürmeye başlayıp 8 saniye içinde kale önü çizgisinden şutunu çekerek gol atmaya çalıştığı sonuç belirleme atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Metpack Alanya Yıldızları, adını finale yazdırdı.

Metpack Alanya Yıldızları, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak finalde Nevşehir Belediyespor-Selçuklu Belediyespor maçının kazananıyla şampiyonluk için mücadele edecek.