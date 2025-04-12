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Metin Şahin, Avrupa Taekwondo Federasyonu Asbaşkanlığına Yeniden Seçildi

Metin Şahin, Avrupa Taekwondo Federasyonu Asbaşkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Taekwondo Federasyonu eski Başkanı Metin Şahin, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Birliği Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin desteğiyle Avrupa Taekwondo Federasyonu Asbaşkanlığı görevine yeniden seçildi. Şahin, Türk taekwondosunu uluslararası alanda temsil edeceğini belirtti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu eski Başkanı Metin Şahin, yeniden Avrupa Taekwondo Federasyonu Asbaşkanlığı görevine seçildi.

Metin Şahin'in konuyla ilgili yazılı yaptığı açıklamada, " Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin desteğiyle yeniden Avrupa Taekwondo Federasyonu Asbaşkanlığı görevine seçilmiş bulunuyorum. Bu önemli görevde şahsıma duydukları güven için tüm üye ülkelere teşekkür ederim. Türk taekwondosunu uluslararası alanda en güçlü şekilde temsil etmeye, Avrupa'daki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. ETU Başkanlığına yeniden seçilen Sakis Pragalos'u da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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