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Galatasaray'dan Sert Tepki: 'Şampiyonluk Engellenmeye Çalışılacak'

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve hakem kararlarını eleştirerek, "Belli ki bu sene Galatasaray’ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakem kararlarını eleştirerek, "Belli ki bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın adından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Öztürk, "Daha ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere... Bir hazırlık maçı ya! Kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı, haksız... Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti, ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası, ondan sonra 'Pardon ya, biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz' deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar" diye konuştu.

"Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak"

Maçın hakemi Kadir Sağlam hakkında konuşan Metin Öztürk, "Hakem mi diyeyim bilmiyorum. Hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. ya Osimhen'in attığı gol... VAR 'gol' dedi de öyle verdi. Çizginin, yani filenin ortası ya! Ortası! Bunun VAR'lık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltı... ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol... ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi bu emeğe, bu yatırıma? Orta hakem, yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya! Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla yine şampiyon olacak" açıklamasını yaptı.

"İyi olduğuna emin oldukları hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar"

Yabancı VAR hakemi atamaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Metin Öztürk, "Şu anda da bir yabancı hakem geldi. VAR'a gelen yabancı hakemleri bize kimi gönderiyorlar? Orada tutmayan adamları gönderiyorlar. Zaten iyi olduğuna emin oldukları hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar, olmayanları da buraya gönderiyorlar. Yani bu Galatasaray'ın lehine, aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. İşte federasyon bir gün 'Yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz' diyor, bir gün 'Güvenmiyoruz' diyor herhalde ki yabancı VAR getiriyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili ise henüz bir bilgileri olmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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