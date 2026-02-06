Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Hiç olmadığı kadar iddialı, şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe ile oynayacağız" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ile takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu, Ankara'da bulunan bir özel okulun davetlisi olarak 'Ankara Rüzgarı Gençlerbirliği' adlı söyleşiye katıldı. Diyadin ve futbolcular, öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Metin Diyadin: "Hiç olmadığı kadar iddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, şu an tam takım halinde Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını ifade etti. Diyadin, "Zorlu bir maç oynayacağız pazartesi günü. Hiç olmadığı kadar iddialı, şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Zorlu bir maç oynayacağız ama zaten biz de bütün oyuncularla zorlu deplasmanda her şeyimizle sahada olacağız. İstediğimizi almaya çalışacağız" diye konuştu.

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda böyle transferler bitmiyor"

Fenerbahçe'nin yaptığı N'Golo Kante transferini değerlendiren Diyadin, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda böyle transferler bitmiyor. Onları takip etmekte bile zorlanıyoruz. Onun için oralara çok takılmadan kendi oyun formatımızda, kendi motivasyonumuzla, her şeyimizle o maça hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"Belirli bir puandan aşağı olan takımların her aldığı puan çok önemlidir"

Ligde her zaman, her puanın kritik olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Her zaman maç maç götürerek ilerleyeceğiz. Belirli bir puandan aşağı olan takımların her aldığı puan çok önemlidir. Maç maç bakmak zorundadır diye düşünüyorum. Biz de her maça önümüzdeki maç diye bakıp, neler yapabiliriz diyoruz. Bu maçtan da beklentimiz var. İnşallah istediğimiz gibi" cümlelerine yer verdi.

Dimitrios Goutas: "İyi bir maç olacağını ve iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum"

Dimitrios Goutas ise Fenerbahçe ile oynanacak maç ve buna benzer müsabakaların her zaman çok zorlu geçtiğini aktararak, "Deplasmanda oynayacağımız bir maç. Çok fazla koşmamız, bütün mücadelemizi ortaya koymamız, her top için her metre için çok uğraşmamız lazım. Eğer bu enerjiyi sahada gösterirsek ve günümüzde olduğumuzda neler yapabildiğimizi gösteren bir takımımız. İyi bir maç olacağını ve iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir transfer hiçbir takım için her şeyi değiştirmez"

Goutas, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'yi kadrosuna katmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir transfer hiçbir takım için her şeyi değiştirmez. Biz ortaya koyacağımız mücadeleyi kesinlikle değiştirmeyeceğiz. N'Golo Kante iyi bir oyuncu ama Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Biz de kendi mücadelemizi ortaya koyacağız ve bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzda iyi bir takım olduğumuz için iyi bir skorla oradan ayrılacağız diye düşünüyorum."

Metehan Mimaroğlu: "İstanbul'a puan veya puanlar almaya gideceğiz"

Metehan Mimaroğlu ise Fenerbahçe maçının büyük önem taşıdığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçından alacağımız 1 ya da 3 puan bizi en azından olduğumuz konumda tutacak. Bizim için çok önemli bir maç. Bizim takımın böyle maçları iyi oynadığını düşünüyorum. Beşiktaş maçı, Trabzonspor maçı, Galatasaray maçı olsun bizim için çok iyi geçmişti. İnşallah bu maç da öyle geçer. İstanbul'a puan veya puanlar almaya gideceğiz."

"Süper Lig'de kalıcı olmaya çalışacağız"

Öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu belirten Mimaroğlu, "3-4 sene sonra ulaşılmış bir şampiyonluk ve hak edilmiş bir Süper Lig konumu şu an bence. Bundan da aşağısını düşünmek istemiyorum. Süper Lig'de kalıcı olmaya çalışacağız. Gençlerbirliği armasını bu ligde kalıcı hale döndürmek istiyoruz. Bunun için de mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Söyleşinin ardından Diyadin ve futbolculara plaket takdim edildi. Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal ise söyleşiye ev sahipliği yapan okula Gençlerbirliği forması armağan etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi. - ANKARA