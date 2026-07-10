Samsunspor ile KKTC U12 Milli Takımı'ndan Mete Adanır anısına dostluk müsabakası

Samsunspor Futbol Akademisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı arasında, Kıbrıs Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır anısına dostluk müsabakası gerçekleştirildi.

Samsunspor formasıyla gösterdiği mücadele ve karakterle kulüp tarihinde iz bırakan Mete Adanır'ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyon, genç sporcuları aynı sahada buluşturdu. Dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde geçen müsabakada, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Akademi İdari Koordinatörü Savaş Serdar ve KKTC U12 Milli Takımı Sorumlusu Hüseyin Kızmazoğlu, sporcuları tebrik ederek madalya ve katılım sertifikalarını takdim etti.

Törende yapılan konuşmalarda, Mete Adanır'ın Kıbrıs Türk futbolu ve Samsunspor'a bıraktığı değerli mirasa vurgu yapılırken, Samsunspor Futbol Akademisi ile KKTC futbolu arasındaki güçlü bağların geliştirilerek sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Genç sporcuların unutulmaz anılar biriktirdiği organizasyon, dostluk, dayanışma ve fair-play ruhunun öne çıktığı anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.

Kıbrıs Türk futbolunun önemli oyuncularından olan Mete Adanır, 1989 yılında Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı