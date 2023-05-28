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Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var

Spor Haberleri

Eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaşan Özil, bu gönderiye "Hamdolsun" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde sandıktan birinci çıktı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaştı.

Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı: Hamdolsun

"HAMDOLSUN" MESAJI

Eski futbolcu Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı paylaşıma "Hamdolsun" notunu düştü.

Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı: Hamdolsun

BİR PAYLAŞIM DAHA

Özil, hemen ardından Erdoğan'la birlikte olduğu bir kareyi daha paylaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, efsane futbolcu Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Özil, bu gönderiye "Elhamdulillah" yazdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil Spor Haberler

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