Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var
Spor Haberleri
Eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaşan Özil, bu gönderiye "Hamdolsun" notunu düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde sandıktan birinci çıktı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaştı.
"HAMDOLSUN" MESAJI
Eski futbolcu Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı paylaşıma "Hamdolsun" notunu düştü.
BİR PAYLAŞIM DAHA
Özil, hemen ardından Erdoğan'la birlikte olduğu bir kareyi daha paylaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, efsane futbolcu Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Özil, bu gönderiye "Elhamdulillah" yazdı.
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