Mesut Özil, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Mesut Özil, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'deki özel bir okulda öğrencilerle buluşarak kariyer hikayesini paylaştı ve gençlere yönelik yeni bir akademi kurma planlarını açıkladı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski yıldız oyuncu, daha sonra kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide anlattı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, "Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Önemli isimler Türkiye'ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Kısa zamanda Ümraniye'de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.