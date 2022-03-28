Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de görüntülendi! Lüks cipinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de görüntülendi. Ayak üstü basın mensuplarıyla konuşan Gülşe, 2 yaşındaki kızının babasına benzediğini ifade etti.

Amine Gülşe

EKRANLARA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Amine Gülşe bakım merkezi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, şimdilik ekranlara geri dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti. Ev dekorasyonuna yönelik projeleri olduğunu belirten Gülşe, yaklaşık 18 milyon liralık Almanya plakalı lüks cipine binerek Etiler'den ayrıldı.

Amine Gülşe'nin lüks otomobili

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