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Mesut Özil'in Arda Güler cevabı herkesi şaşkına çevirdi

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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna "Arda Güler" cevabını verdi. Mesut'un cevabı sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Ülkemizde Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formaları giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan soruya verdiği cevap gündem oldu.

MESSİ Mİ, RONALDO MU?

Yakın dönemde futbolu bırakan Mesut Özil, Azerbaycan'da bir etkinliğe katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Mesut'a futbol dünyasında eskimeyen "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusu soruldu.

"ARDA GÜLER" CEVABINI VERDİ

Mesut Özil ise bu soruya verdiği cevapla takdir topladı. Herkesin cevabını merak ettiği soruya "Arda Güler" diye cevap veren Özil, salondaki gençler tarafından büyük bir alkış aldı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi kulüplerde top koşturan Mesut Özil'in son durağı ise Türkiye oldu. Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut, son olarak ise RAMS Başakşehir forması giydi. Futbol kariyerinde 645 maça çıkan Mesut Özil, bu karşılaşmalarda 114 gol atıp 218 asist yaptı.

Mesut Özil'in Arda Güler cevabı herkesi şaşkına çevirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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