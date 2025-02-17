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Mesut Özil'i terleten soru: Neden Almanya'yı seçtiniz?

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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 'Neden Türkiye yerine Almanya milli takımını seçtiniz?' sorusuna yanıt verdi. Özil, Almanya'yı seçmesinin kişisel bir tercih değil, zorunlu bir durum olduğunu belirtti. Özil'in bu açıklaması, Türkiye ve Almanya futbolseverleri arasında süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

22 Mart 2023 tarihinde RAMS Başakşehir forması altında futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konuğu oldu. Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen eski oyuncu, önemli açıklamalara imza attı.

"O DÖNEMDE FARKLI OLAYLAR OLDU"

Özil, kariyerinin en çok tartışılan ve merak edilen sorusuna sonunda net bir yanıt verdi. "Neden Türkiye yerine Almanya milli takımını seçtiniz?" sorusunu yanıtlayan Özil, "Her şey anlatılan gibi değil. O dönem farklı olaylar oldu. Almanya'yı seçmek zorunda kaldım. Orda da çok başarılar elde ettim. Onlara da saygısızlık olmasın" dedi.

Açıklamalarına devam eden Özil, "Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık" şeklinde konuştu.

Mesut Özil'i terleten soru: Neden Almanya'yı seçtiniz?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İnsan engelli doğabilir hatta çirkin bile doğabilir bu kaderdir. Ama şerefsiz doğmaz o şerefsizlik bir seçimdir.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

sorsan acaip milliyetçi kendisi ama bizim bilmedigimiz şeyler varmış ondan seçmiş Almanya'yı.anlatsada anlamayız çünkü biz salağız ya ..hadi len ordan paranın sıcaklığı ağır bastı demi

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMali Müşavir:

bu alaman dumkofunu neden paylaşıyorsunuz... adam gibi sporcu paylaşın

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Soru; Neden Almanyasporu seçtiniz:) :)

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

PEKİ NEDEN YABANCI ÜNİVERSİTELERİ SEÇİYORSUNUZ,YAHU ADAM ÖZGÜR İSDEDİĞİ MİLLİ TAKIMI SEÇER,İSDEDİĞİ KULÜPDE OYNAR,NE DEMEK YANİ,BAŞKA ÜLKELERİN VATANDAŞI OLAN MİLYONLARCA TÜRK VAR ONLARI SORGULAYIN,HATTA MECLİSDE MİLLETVEKİLLİĞİ DAHİ YAPANLAR VAR,

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Haber YorumlarıHackan :

En iyisini yapmış burada kalsaydı aha böyle senin gibilerden kurtulamayacaktı başına kim bilir neler gelecekti

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