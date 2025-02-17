Mesut Özil'i terleten soru: Neden Almanya'yı seçtiniz?

22 Mart 2023 tarihinde RAMS Başakşehir forması altında futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konuğu oldu. Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen eski oyuncu, önemli açıklamalara imza attı.

"O DÖNEMDE FARKLI OLAYLAR OLDU"

Özil, kariyerinin en çok tartışılan ve merak edilen sorusuna sonunda net bir yanıt verdi. "Neden Türkiye yerine Almanya milli takımını seçtiniz?" sorusunu yanıtlayan Özil, "Her şey anlatılan gibi değil. O dönem farklı olaylar oldu. Almanya'yı seçmek zorunda kaldım. Orda da çok başarılar elde ettim. Onlara da saygısızlık olmasın" dedi.

Açıklamalarına devam eden Özil, "Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık" şeklinde konuştu.