Türkiye Kupası'nda olmaz denilen oldu! Mesut Özil'i görenler gözlerine inanamadı

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in Suudi Arabistan ekibi Al Feiha'ya transfer olacağı iddia ediliyordu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun deneyimli futbolcuya, Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev vermesi herkesi şaşırttı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil tercihi şaşkınlık yarattı.

ARABİSTAN'A GİDECEĞİ KONUŞULUYORDU

Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmaya Mesut Özil ilk 11'de başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Feiha'ya gitmesi beklenirken, turuncu-lacivertliler ile ilk 11'de maça başlaması şaşkınlık yarattı.

UZUN SÜREDİR YOKTU

Bu sezon Başakşehir formasıyla 3 maçta toplam 21 dakika süre alabilen Mesut Özil, geçirdiği sakatlık sonrası 15 Eylül'den bu yana formaya hasretti.